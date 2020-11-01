النقل: مشروع قطار بغداد المعلق سيمتص جزءا كبيرا من البطالة

2020/11/01 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال وزير النقل، ناصر الشبلي، الأحد، ان مشروع قطار بغداد المعلق سيوفر الاف فرص العمل للشباب البغدادي، وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وسيمتص جزءا كبيرا من البطالة التي يعاني منها قطاع العمل في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للشبلي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي التقى ممثل شركة هونداي الكورية احدى الشركتين المنفذتين لمشروع قطار بغداد المعلق، اليوم الاحد في مقر الوزارة بحضور الوكيل الاداري للوزارة ومدير عام الدائرة الادارية والمالية".

وذكر الشبلي بحسب البيان: "بناء على مخرجات الجولة الاوربية الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقينا اليوم مع ممثل شركة هونداي الكورية المكلفة بانجاز المشروع للاتفاق على الاجراءات التعاقدية والادارية اللازمة قبل توقيع العقد"، مبينا ان "هذا المشروع سيوفر الاف فرص العمل للشباب البغدادي وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسيمتص جزء كبير من البطالة التي يعاني منها قطاع العمل في البلاد".

وأوضح الوكيل الاداري للوزارة، سلمان البهادلي، ان "الاجتماع تركز حول اعداد العقود والاطلاع الميداني من قبل الجهة المنفذة على المناطق التي يمر بها القطار المعلق"، وفق البيان .

وتابع البيان، ان "ممثل الشركة اثنى على هذا المشروع الذي وصفه بالعملاق، واصفا العراق بأنه بلد واعد وأن الاقتصاد العراقي قابل للنهوض من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة".

واختتم بالقول: ان "مشروع قطار بغداد المعلق يتولى انجازه إئتلاف شركة الستوم الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية في مجال النقل وشركة هونداي الكورية".

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