النظرية الماركسية في الدولة - إرنست ماندل

2020/11/01 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إرنست_ماندل النظرية الماركسية فـي الدولة (أكتوبر / تشرين الأول 1969) ترجمة : بشير السباعيالمحتويات الفصل الأولأصل الدولة وتطورها فى تاريخ المجتمعات الفصل الثانىالدولة البورجوازية: وجه الواقع اليومي الفصل الثالثالبروليتاريا في السلطة إشارات ......





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