علاوي يعلن موعد تقديم موازنة 2021 للبرلمان: لا درجات وظيفية فيها

2020/11/01 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير المالية، علي علاوي، موعد تقديم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب.

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