القانونية النيابية تدافع عن تعادل الشهادات: لن يستفيد منه نواب

2020/11/01 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، استفادة النواب من قانون أسس تعادل الشهادات الذي اقره البرلمان الأسبوع الماضي.

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