المجالس الإسلامية في فنلندا تعتمد الحساب الفلكي لتحديد رمضان و عيد الفطر

2020/11/01 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعتمدت الجمعيات والمجالس الإسلامية في فنلندا الرؤية الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان المبارك وخروجه، وما يتبعه من ثبوت عيد الفطر المبارك، مما يسهل على المسلمين في فلندا معرفة يوم صيامهم ويوم فطرهم ويوم عيدهم، وحفظ حقوقهم في الاحتفال بالاعياد والمناسبات الدينية وأخذ إجازات خاصة في هذه المناسبات.



وكانت الجمعيات والمجالس الإسلامية في فلندا […]

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