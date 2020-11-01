الاسدي يعلن بدء العمل بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل جهاز الامن الوطني

2020/11/01 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، بدء العمل بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل ودوائر الجهاز.

وقال بيان مقتضب تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاسدي ترأس اجتماعا ضم الوكلاء والمدراء العامين لمناقشة تقويم العمل الامني والاستخباري”.

واكد الاسدي خلال الاجتماع بحسب البيان، “بدء العمل بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل ودوائر الجهاز”.

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