وزير المالية يحدد موعد صرف رواتب الموظفين

2020/11/01 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/حدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي موعد صرف رواتب الموظفينوقال علاوي في تصريح صحفي أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر"./انتهى9

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