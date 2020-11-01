2020/11/01 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن العثور على جثة مدني مجهولة الهوية شرق الموصل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"القوات الامنية عثرت على جثة مدني عليها اثار تعذيب في ناحية برطلة شرق الموصل ".واضاف المصدر ان"القوات الامنية سلمت الجثة للطب العدلي الشرعي بالموصل "/انتهى

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