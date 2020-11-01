2020/11/01 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – حدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي موعد صرف رواتب الموظفين، وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل، كشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.



وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الرسميةتابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي نتيجة التراجع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية : رواتب الموظفين ستدفع خلال أسبوعين أو ثلاثة وكالة الصحافة المستقلة.

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