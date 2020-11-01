وزير المالية: ديون العراق الخارجية تصل إلى 70 مليار دولار

2020/11/01 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، إن ديون البلاد الخارجية تُقدر ما بين 60 إلى 70 مليار دولار.وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي …

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