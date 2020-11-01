2020/11/01 | 22:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن موعد تسليم رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن موعد تسليم رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).