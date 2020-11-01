عضو تحالف القوى: ضعف الخبرة السياسية والتناحر والتضاد يضعف الموقف السني

2020/11/01 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي: ضعف الخبرة السياسية والتناحر والتضاد يضعف الموقف السني

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