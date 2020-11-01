2020/11/01 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسي المستقل طلال الزوبعي:

القوى السنية تفتقر للفكر السياسي التي تنتج قيادة للمكون السني

أكثر التزوير في الانتخابات يحصل في المناطق السنية

التزور أوصل شخصيات غير مقبولة

أغلب المناطق السنية تبع لغيرها في الخفاء

الكشف عن مصير المتغيبين أهم من التنافس على الزعامة

كلم من يصل الى رئاسة البرلمان يحصد مزيداً من الأصوات

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