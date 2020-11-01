ارسنال يقهر مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

2020/11/01 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عاد آرسنال بانتصار ثمين من ملعب أولد ترافورد، بعد التغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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