مكفولة من الحكومة الأميركية.. الأردن يسدد سندات بـ 1.25 مليار دولار

2020/11/01 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية تسديدها، سندات اليوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار، والتي استحقت بنهاية أكتوبر.

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