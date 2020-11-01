2020/11/01 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الصحة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 26 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 20 حالة، وان 211 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم للمصابين بفايروس كورونا وصل الى 1168 متبرعاً.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 22703 حالة اصابة و11908 حالة شفاء و1219 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية..انخفاض عدد الوفيات بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية..انخفاض عدد الوفيات بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).