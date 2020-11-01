2020/11/01 | 22:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، جنوب شرق جزيرة سقطرى اليمنية.

وذكرت مصادر محلية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 440 كيلومترا من سواحل جزيرة سقطرى في بحر العرب.

وأوضحت المصادر أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترا، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يصل تأثيراته إلى الجزيرة.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).