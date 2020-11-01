تصريحات ’خطيرة’ من أبو مازن ضد الحلبوسي: يمرر القوانين بلا أغلبية ولا حتى نِصاب!

2020/11/01 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلق رئيس ائتلاف الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن، الأحد، تصريحات ’خطيرة’ على مستوى الطعن بشرعية القوانين التي تم تمريرها في فترة هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية، والمتكونة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائب الرئيس الأول حسن الكعبي، والنائب الثاني بشير الحداد، مؤكداً أن القوانين كانت تمر بلا أغلبية ولا نصاب، وذلك في معرض تفسيره لتشكيل جبهة سياسية جديدة تستهدف "تصحيح" العمل البرلماني.

وقال الجبوري خلال مشاركته في برنامج، "أبعاد أخرى" الذي يقدمه الزميل حسام الحاج، وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2020)، إن "أغلب القوانين تُمرر بصفقات سياسية، وفق مقاسات الأحزاب، إذ مُرر بعضها بـ 12 صوتاً فقط".

وأضاف الجبوري، "عندما كنت في تحالف القوى لم أرغب باستهداف شخص رئيس البرلمان، لكن في البيت السني حصلت دكتاتورية من قبل بعض الأحزاب واستحواذ وعدم الاعتراف بالآخر وتهديد الآخرين بالقضاء وعبر الجيوش الالكترونية"، مشيراً إلى أنه "لا نريد العودة للنظام دكتاتوري في البيت السني".

وتابع، أن "القوة تأتي من التحالفات وليس من الأشخاص".

ولفت إلى أن "البيت السني أخذ مكانته ليس بجهد الحلبوسي فقط، بل بسبب التحالف، لكن التفرد وتهميش الآخر غير مقبول".

محترم غير حكيم!

وقال الجبوري إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رجل محترم وذكي، ولكن (يمشي سريع) وهو غير حكيم، ويعتمد مبدأ إما معي أو ضدي".

وأضاف أنني "زاهد في الدنيا كلها ولم يعطيني الحلبوسي شيئا مقابل ترشيحه لرئاسة البرلمان".

وأشار الجبوري، إلى أن "هناك "حراكا نيابيا منذ ثلاثة أشهر، من بعض الكتل والتحالفات مثل سائرون، والكتل الكردية والسنية"، مؤكداً أن "الكتل تنظر لمنصب رئيس البرلمان بوصفه حصة مكون".

وأظهر الجبوري، موقفاً ليناً إزاء التراجع عن فكرة استبدال الحلبوسي وقال "إذ راجع الأخطاء فقد نغير رأينا ووفي حال صحح الحلبوسي من عمله سنقف معه، وهو الآن بدأ اعادة النظر باخطائه، ونحن أيضاً سنعيد النظر بقرارنا".

وبشأن بديل الحلبوسي في حال إقالته من منصبه، أكد الجبوري أنه "من الممكن عرض خمسة أسماء أو ستة"، مشيراً إلى أن "المرشح البديل ليس شرطاً أن يكون من أعضاء الجبهة العراقية، فهناك حتى من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي قدموا للترشيح".

وتابع أن "الاسماء غير محتكرة على الجبهة العراقية، ومن المكن الاختيار خارج الجبهة كالأخوة في تقدم، فبعضهم عرضوا أسماءهم كبدلاء عن تقدم لكن لا نريد أن نحرجهم ونعلن أسماءهم، من دون علم رئيس حزبهم الحلبوسي".

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