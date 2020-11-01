بالصور.. التربية تجري

2020/11/01 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الأولى، دواماً تجريبياً لعدد من مدارسها تمهيداً للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

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