بالأرقام.. الداخلية تعلن إرتفاع معدلات الإنتحار منذ 2018

2020/11/01 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن:

حالات الانتحار ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة

التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588 حالة

تسول الأطفال في التقاطعات المروية أغلبها تجارة في البشر

تم القبض على المئات من المتسولين

نسبة تعاطي الشباب للمخدرات

قانون المخدرات الجديد مكبل لضباط مكافحة المخدرات ووزير الداخلية فك هذا الاشتباك

منذ 1 /1/ 2020 ولغاية 30 أيلول

2936 المعتقلين بتجارة وتعاطي وتهريب وحيازة المخدرات

وحبوب الكبتاكون والكريستال وأدمان الاخير يكون من أول مرة

والعراق بلد مرور وتعاطي للمخدرات وتأتي المخدرات من مختلف الدول وممكن تصنيعه محليا بينها الكريستال

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