بالأرقام.. الداخلية تعلن إرتفاع معدلات الإنتحار منذ 2018

حالات الانتحار ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة
التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588 حالة
تسول الأطفال في التقاطعات المروية أغلبها تجارة في البشر
تم القبض على المئات من المتسولين
نسبة تعاطي الشباب للمخدرات
قانون المخدرات الجديد مكبل لضباط مكافحة المخدرات ووزير الداخلية فك هذا الاشتباك
منذ 1 /1/ 2020 ولغاية 30 أيلول
2936 المعتقلين بتجارة وتعاطي وتهريب وحيازة المخدرات
وحبوب الكبتاكون والكريستال وأدمان الاخير يكون من أول مرة
والعراق بلد مرور وتعاطي للمخدرات وتأتي المخدرات من مختلف الدول وممكن تصنيعه محليا بينها الكريستال
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