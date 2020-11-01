قائد عمليات البصرة يعلن فتح جميع الطرق المؤدية إلى مبنى المحافظة

2020/11/01 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونايتد وارسنال..قمة اسثنائية في بريمرليغ

تتجه انظار عشاق الكرة الإنجليزية الى ملعب مسرح الاحلام «أولد ترافورد» الذي سيحتضن قمة غير تقليدية، لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بين مانشستر يونايتد وآرسنال .

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