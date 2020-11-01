2020/11/01 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، عن نتائج الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق، فيما اكدت فتح جميع الطرق المؤدية لمبنى المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “نتائج الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق بالمحافظة أسفرت عن إعتقال أربعة عشر مطلوب أحدهم باكستاني الجنسية””، مبينا ان “القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق شمال البصرة وكذلك مناطق الزبير وام قصر”.

واشار مدنف، الى أن “القوات الأمنية قامت بفتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى مبنى محافظة البصرة”، لافتا الى ان “انسحاب المتظاهرين من الفلكة البحرية ساحة الإعتصام عكس الصورة المشرفة والإيجابية الأبناء البصرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تعلن نتائج عمليات الوعد الصادق في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تعلن نتائج عمليات الوعد الصادق في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).