"بقدرة 500 ميغاواط".. اتفاق إماراتي سوداني لتوليد الطاقة الشمسية

2020/11/01 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع السودان مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات من أجل إنشاء مصانع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تصل 500 ميغاواط، وفقا لنا أكده وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، المهندس خيري عبد الرحمن، في بيان نقلته رويترز، الأحد.

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