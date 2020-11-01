عميد الاعلام السابق: قانون تعادل الشهادات سيمنح شهادات عليا لمن لا يملكون الثانوية !

2020/11/01 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال العميد السابق في كلية الاعلام، هاشم حسن، الاحد، ان" قانون تعادل الشهادات سيمنح شهادات عليا لمن لا يملكون شهادة الثانونية.

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