الزوبعي: نواب السنة يسعون لإعادة منصب رئيس البرلمان للموصليين

2020/11/01 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب السابق، طلال حسين الزوبعي، الاحد، سعي نواب السنة لاعادة منصب رئيس البرلمان للموصليين.

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