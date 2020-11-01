الونان يبحث مع رئيس لجنة الشباب النيابية ملف نقل مباريات الدوري

2020/11/01 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي ملف نقل مباريات الدوري العراقي لكرة القدم.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة الشباب والرياضة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب عباس عليوي، في مجلس النواب بحضور نائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار النائب حمد الله الركابي وعضو لجنة الاتصالات والإعلام النائب علاء الربيعي لبحث ملف نقل مباريات الدوري العراقي.

وحث النائب عليوي، بحسب البيان، على أهمية قيام شبكة الإعلام العراقي بمكاشفة الجماهير الرياضية لعملية إبعاد قناة العراقية الرياضية عن نقل مباريات الدوري العراقي لكرة القدم، لافتا إلى وجود غضب في الأوساط الرياضية وخاصة المشجعين إزاء ما يحصل من عدم نقل المباريات بطريقة تتيح للجميع متابعة ومشاهدة مباريات أنديتهم بشكل منتظم.

ودعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية إلى الإسراع في حل الإشكال القائم من أجل الحفاظ على الأرشيف الرياضي للدوري العراقي عبر توثيق أحداثه عن طريق القناة الرياضية التي عودت متابعيها على تهيئة البرامج التحليلية للأحداث الرياضية.

وشدد النائب عليوي على أهمية احترام جميع الأطراف المعنية وخاصة وزارة الشباب والهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم وشبكة الإعلام العراقي للجمهور الرياضي ومتطلباته بنقل المباريات بعيدا عن الاستفادة المادية وقبل إبرام أي عقد بهذا الشأن، موضحا أن لجنة الشباب والرياضة تتعرض لضغط كبير من قبل أعضاء مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل مقبول لملف نقل المباريات.

بدوره اقترح النائب علاء الربيعي عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية عقد جلسة مشتركة بين شبكة الإعلام العراقية والهيأة التطبيعية لكرة القدم مع لجنة الشباب والرياضة ولجنة الاتصالات والإعلام للوصول إلى حلول تخدم الجماهير الرياضية.

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