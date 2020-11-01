2020/11/01 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة لسيارته الجديدة ماركة “رولزويس كولينان 202” لونها أسود، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.



وظهر رمضان ، بجواره سيارته وهو يشير برقم واحد ، وعلق قائلًا: “‎أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020، بلاك بادچ شكرًا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي، على حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رقم 17 فى أسطوله”..



تعرف على سعر سيارة محمد رمضان الجديدة وكالة الصحافة المستقلة.

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