2020/11/01 | 23:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يعلن بدء المرحلة الثانية من الإصلاح بالجهاز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يعلن بدء المرحلة الثانية من الإصلاح بالجهاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).