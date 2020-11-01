لغة الضاد بالفرنسية!!! - احمد جمعة

2020/11/01 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة الرسوم الفرنسية زوبعة فجرت العقل العربي الإسلامي وأخرجته من قمقمه...بهذه الزوبعة التي ستهدأ وسينساها الجميع كما نسوا كل الهزائم الكارثية التي مرّت ولم تُغير شيئًا من العقل الذي رضخ للاستفزاز...



كما كان دائمًا الصراخ هو الهروب للأمام والتشنج هو ملاذ المحتالين من أمثال ارودغان أحمق تركيا التي سرقها من علمانيتها بغفلةٍ من العالم ....



كان التشنج الفكري! الغوغائي هو الاستنتاج للرسوم الفرنسية ولم يتوقف ......





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