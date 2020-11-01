قد تطبق الأحكام العرفية.. كورونا يدفع إيران إلى حدود طاقتها

2020/11/01 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو اللجنة العلمية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، ماجد مختار، إن جائحة فيروس كوفيد-19 "قضية خطيرة قد تتطلب إضافة إلى الحجر الصحي الأحكام العرفية".

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