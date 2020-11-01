2020/11/01 | 23:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون الرسمي العراقي ينفي منعه المحجبات من الظهور على شاشته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/01 | 23:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلفزيون الرسمي العراقي ينفي منعه المحجبات من الظهور على شاشته) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلفزيون الرسمي العراقي ينفي منعه المحجبات من الظهور على شاشته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).