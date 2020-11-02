2020/11/02 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

211 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن، اكرم صدام مدنف، الأحد، نتائج المرحلة الثانية ضمن عمليات الوعد الصادق.

وذكر مدنف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، أن "الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية ضمن عمليات الوعد الصادق، أسفرت عن اعتقال أربعة عشر مطلوبا أحدهم باكستاني الجنسية"، لافتا الى أن "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق شمال البصرة وكذلك مناطق الزبير وام قصر".

وفي سياق متصل، ذكر قائد العمليات، أن القوات الأمنية قامت بفتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية التي تؤدي إلى مبنى محافظة البصرة، مبينا إن انسحاب المتظاهرين من الفلكة البحرية (ساحة الاعتصام) عكس الصورة المشرفة والإيجابية الأبناء المحافظة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تعلن نتائج المرحلة الثانية ضمن 'الوعد الصادق') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تعلن نتائج المرحلة الثانية ضمن 'الوعد الصادق') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).