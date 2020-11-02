اغتيال‭ ‬شيخ‭ ‬قبيلة‭ ‬داعم‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق

2020/11/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب‭ ‬صور‭ ‬شهداء‭ ‬تشرين‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬الاعتصام‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات ‭ ‬بغداد‭ – ‬البصرة‭-‬الزمان اغتال‭ ‬مسلحون‭ ‬مجهولون،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬الطرفي،‭ ‬وهو‭ ‬زعيم‭ ‬قبيلة‭ ‬“بني‭ ‬طي”‭ ‬ومعروف‭ ‬بدعمه‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬الشعبية،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ميسان‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬موقفه‭ ‬المعادي‭ ‬للنفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬تسجيلات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ..‬ وقال‭ ‬ناصر‭ ‬العبدلي،‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ […]

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