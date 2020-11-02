2020/11/02 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سحب صور شهداء تشرين من ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات بغداد – البصرة-الزمان اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأحد، الشيخ عبد الناصر الطرفي، وهو زعيم قبيلة “بني طي” ومعروف بدعمه للاحتجاجات الشعبية، في محافظة ميسان جنوبي العراق كما اعلن موقفه المعادي للنفوذ الايراني في تسجيلات مواقع التواصل الاجتماعي .. وقال ناصر العبدلي، وهو ضابط برتبة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال شيخ قبيلة داعم للاحتجاجات في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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