2020/11/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هكذا مضى العراقيون المحتجون منكسرين ومشتتين وسط ذهول واحباط الى بيوتهم ،من دون ان يحصلوا على منجز حقيقي لمطلبهم الكبير في الكشف عن قتلة المتظاهرين، وهو أمر من السذاجة التصديق انه قابل للتحقيق في العراق بل يكاد يكون أمراً مستحيلاً.لكن للصورة جوانب متعددة للنظر.الالعاب السياسية البهلوانية أخذت مأخذها بين صفوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فض الاحتجاجات..والثمن؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فض الاحتجاجات..والثمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).