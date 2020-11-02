تظاهرات في أوروبا منددة بالقيود مع عودة الاغلاق

2020/11/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬إغلاق‭ ‬تام‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬بعدما‭ ‬دفعتها‭ ‬حدة‭ ‬موجة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬تهدد‭ ‬بحصيلة‭ ‬وفيات‭ ‬أكثر‭ ‬فداحة‭ ‬من‭ ‬سابقتها‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مقاربتها‭ ‬المناطقية‭ ‬لاحتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬لكن‭ ‬الاغلاق‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬جدية‭ ‬لدى‭ ‬الاهالي‭ ‬عند‭ ‬عودة‭ ‬اولادهم‭ […]

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