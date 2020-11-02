"سندافع بقوة".. وزارة التجارة الأميركية تدعم قرار ترامب لحظر تيك توك

2020/11/02 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة الأميركية، الأحد، إنها "ستدافع بقوة" عن أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل حظر التداولات المالية مع تطبيق مشاركة الفيديو الصيني "تيك توك".

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