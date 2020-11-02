تفاصيل غير عادية بورقة الانتخاب الأميركية

2020/11/02 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} على الرغم أن الحملات الانتخابات للرئاسة الأميركية تنصب على إقناع الناخبين على اختيار رئيس للبلاد بشكل أساسي، فإن موعد الانتخابات يشكل مناسبة هامة أيضا لاستفتاء الناخبين بشأن قضايا أخرى تهم سكان الولاية أو المنطقة التي يسكنها الناخب.

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