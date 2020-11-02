7 طرق سهلة لتسريع الكمبيوتر البطيء

2020/11/02 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

الحاسوب البطيء مشكلة تواجه الكثيرون، الأمر الذي يتسبب في تأخير المستخدمين في إنهاء المهام المنوط بهم تأديتها.

ولمواجهة هذه المشكلة قدم موقع Business Insiderسبعة أساليب بسيطة لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب، وهي:

- تقليل عدد البرامج التي تعمل تلقائيا عند تشغيل الحاسوب وذلك بحذف البرامج غير الهامة التي تشغل مساحة كبيرة من الذاكرة الرئيسية في قائمة التشغيل التلقائي.

- تجنب فتح عدد كبير من نوافذ متصفحات الإنترنت في نفس الوقت.

- إخضاع الحاسوب لفحص دوري من الفيروسات.

- تشغيل الحاسوب بشكل دوري.

- اللجوء إلى استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، الأمر الذي يقلل الفترة المطلوبة لتشغيل الحاسوب وفتح معظم البرامج خلال ثوان معدودة.

- استخدام خدمة ReadyBoostالمتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، والتي تسمح زيادة ذاكرة الحاسوب الرئيسية على حساب ذاكرة وميضية (فلاش).

- تجنب استخدام نموذج التخزين السحابي OneDriveالذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت"، وذلك لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.

المصدر: سبوتنيك

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