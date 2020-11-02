2020/11/02 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم، والتي استمرت على مدار 3 أيام.



ونجح أكثر من لاعب في تسجيل هدفين في أول جولتين من الدوري العراقي، لتشتعل المنافسة على لقب الهداف مبكرا. ونستعرض لكم في السطور التالية هدافي الدوري العراقي بعد نهاية الجولة الثانية. عمري المنصوري – نفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

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