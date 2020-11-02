بالفيديو.. مقتل طفل يؤجج غضب سودانيين في مصر والأمن يفض

2020/11/02 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المحتجين السودانيين، أثناء تظاهرهم في مدينة السادس من أكتوبر جنوب القاهرة، الأحد، احتجاجا على مقتل طفل سوداني علي يد مصري.

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