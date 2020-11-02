بعد خسائر قدرت بـ 100 مليون دينار.. الكويت تدرس فتح الطيران مع

2020/11/02 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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تدرس الكويت، فتح الطيران مع الدول المحظورة، وتخفيض الحجر المنزلي إلى أسبوع، في ظل خسائر فادحة مني بها قطاع الطيران في البلاد.

وتقدمت شركتا الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمقترحات إلى وزارة الصحة بشأن تعزيز إجراءات العودة الطبيعية لحركة الطيران في الكويت وفتح الأجواء مع الدول الممنوعة بشكل مباشر وفق الإجراءات الصحية.

وذكرت صحيفة "القبس"، أن "فريق العمل الذي تم تشكيله بعد اجتماع وزير الصحة باسل الصباح مع مسؤولي شركتي الطيران قد اجتمع مرتين بحضور ممثلي وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركات الطيران ومتخصصين في نظم المعلومات، حيث تم بحث المقترحات من جانبين، الأول من الناحية الإجرائية، والثاني من الناحية الفنية".

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