2020/11/02 | 00:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العقود الأخيرة، أظهر عدد متزايد من الدراسات وجود روابط بين استهلاك اللحوم الحمراء والنتائج الصحية السيئة.



قد يشير هذا إلى أن اتباع نظام غذائي بدون لحوم أفضل للجسم.



ولكن، ليست كل الأنظمة الغذائية النباتية صحية!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تفرق بين الحقيقة والأسطورة حول الأنظمة الغذائية النباتية؟ وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تفرق بين الحقيقة والأسطورة حول الأنظمة الغذائية النباتية؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تفرق بين الحقيقة والأسطورة حول الأنظمة الغذائية النباتية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).