2020/11/02 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- الكاكا من الفواكه الموسمية التي تتميز بعناصرها الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.



تنمو هذه الفاكهة الحمراء في فصل الخريف.



وتتشارك مع الفواكه الأخرى بفوائد مهمة للحفاظ على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي إضافة إلى حماية الجسم من الأمراض المزمنة.



لذا، أشارت اختصاصية التغذية منى ناصر إلى فوائد الكاكا الصحية للفرد.



العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعزز صحة القلب..



العناصر الغذائية وفوائد فاكهة الكاكا وكالة الصحافة المستقلة.

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