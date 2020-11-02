2020/11/02 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للمرة الأولى أمام المعتمرين من مختلف بلاد العام منذ تعليق الحج والعمره في مارس الماضي بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا....؛

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 7 أشهر من التعليق..



تعرف على إجراءات السعودية لاستقبال وفود المعتمرين وكالة الصحافة المستقلة.

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