إصابات كورونا في أمريكا تواصل الصعود قبيل الانتخابات

2020/11/02 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة صعودها.

وشهدت ولايات الغرب الأوسط دخول أعداد قياسية إلى المستشفيات مما أبقى الحديث المرير عن الجائحة في صدارة حملة الانتخابات الرئاسية قبل يومين من التصويت.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و105230 حالة بزيادة 80932 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 229932 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 823 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وفي تشرين الاول، سجلت 31 ولاية أرقاما قياسية للحالات الجديدة وسجلت 21 ولاية أرقاما قياسية لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات بينما سجلت 14 ولاية زيادات قياسية في الوفيات.

المصدر: RT

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