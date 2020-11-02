قابل أسامة بن لادن وغطى أبرز أحداث الشرق الأوسط.. وفاة

2020/11/02 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المراسل الصحفي والكاتب الشهير، روبرت فيسك، الأحد، في منزله بالعاصمة الأيرلندية، دبلن، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

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