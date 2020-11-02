2020/11/02 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أفادت الدكتورة “ساميا ليتل إلك” بأن الهواء النقي والتغذية الصحية ووجبة العشاء الخفيفة تساعد المرء في الحصول على نوم هانئ ومريح، وطاقة متجددة لليوم التالي.



يُصاب بعض الأشخاص بالاكتئاب في فصل الخريف، وهو ما قد يؤثر على النوم، ولكن الخبيرة الألمانية نصحت عند مواجهة مشكلة في النوم على الرغم من اتباع أسلوب الحياة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تنام بشكل جيد في فصل الخريف بدون اي أرق وكالة الصحافة المستقلة.

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