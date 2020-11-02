2020/11/02 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … ينظر الكثير من الناس حول العالم إلى الشعر الصحي على أنه علامة على الصحة أو الجمال التي يتمتع بها اي شخص او قد تزيد من جماله.



مثل أي جزء آخر من الجسم ، يحتاج الشعر إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لينمو بصحة جيدة ويكون اكثر قوة وإشراقا.



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عليكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد تناول الزنك لمنع تساقط الشعر وكالة الصحافة المستقلة.

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