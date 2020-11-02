” فيل كربلاء الاخضر ” صاحب المشروع يكشف تفاصيل بناءه – صور

2020/11/02 | 01:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ بعد انتشار لاقى صداه في مواقع التواصل والقنوات مجسم الفيل الأخضر لم ينصف صاحبه الذي يعمل كحرفي في بلدية كربلاء .



صاحب العمل علاء كريم الحميداوي قال للمستقلة أنه تمت مصادرة عمله إلى شخص آخر ونسب اليه والذي كان قد جاء كمساعد له في وقت متأخر وبدل أن يتم تكريمه تذهب المكافأة […]

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