2020/11/02 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تلعب البشرة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحتنا.



إنها تحمينا من الأمراض والإصابات وتساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ، لذا فإن الحفاظ على بشرتنا في حالة جيدة أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة.



بينما يُباع الصابون إلينا كبضاعة ضرورية هدفيها التقشير – فهو يزيل خلايا الجلد الميتة ويحمل الزيوت والأوساخ – قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق سحرية لتنظيف والعناية بالبشرة … تعرفي عليها وكالة الصحافة المستقلة.

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